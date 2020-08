A Sanremo una mamma è stata investita assieme ai suoi due figli, mentre attraversava tranquillamente la strada. La donna è in coma.

Tragedia a Sanremo, dove una mamma è stata investita assieme ai suoi figli. La donna, una 30enne di Torino, stava attraversando la strada mentre spingeva un passeggino, su di questo era presente uno dei due bambini, di 1 anno, mentre quello di 3 la teneva per mano.

Una Ford Fiesta, condotta da una signora di 37 anni con a bordo un bambino, ha provocato il grave incidente.





Sanremo, mamma investita assieme ai figli

I tempestivi soccorsi sul luogo, corso Matuzia, dell’impatto hanno fatto sì che la mamma torinese non perdesse la vita, vista la gravità delle sue condizioni. L’ambulanza l’ha portata di corsa al più vicino ospedale, il Borea, dove ora si trova ricoverata in coma farmacologico.

In ospedale anche i suoi due figli, anche se fortunatamente non vertono in gravi condizioni di salute. Quando la Ford Fiesta ha impattato sul passeggino, questo si è cappottato ma il bimbo più piccolo è rimasto al suo interno, questo ha fatto sì che non riportasse pericolose abrasioni o fratture. In merito a quanto accaduto al fratellino, non ci sono ulteriori notizie in merito, se non la conferma del suo buono stato fisico.

Stessa sorte anche per la conducente dell’auto e il piccolo accanto a lei, che in pronto soccorso hanno riportato solo lievi lesioni.

In corso le indagini a Sanremo

Secondo alcune indiscrezioni, la donna al volante dell’autovettura sarebbe negativa all’alcool test, non sono ancora note le dinamiche dell’incidente né la motivazione. Di questo si sta occupando la polizia stradale, che si trova impegnata nella ricostruzione del terribile avvenimento attraverso i rilievi effettuati sul luogo e la visione dei filmati dalle telecamere di sorveglianza.