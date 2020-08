Temeva gli effetti della crisi del lockdown sul lavoro, questo quanto dichiarato dal marito di Simona Bimbi, scomparsa nel pisano.

Scomparsa Simona Bimbi, dopo essere uscita di casa intorno alle 8.45 di martedì 18 agosto 2020. La donna di 46 anni risiede a Forcoli, frazione di Palaia, in provincia di Pisa, dove vive con le figlie di 18 e 11 anni e suo marito.

Con se ha portato una borsa, il cellulare e i documenti, una salita a bordo della sua Hyundai i10 bianca e allontanatasi da casa, di lei si sono perse le tracce. Aveva appuntamento con una amica, ma non si è presentata.

Simona Bimbi, scomparsa nel pisano

Sono quattro giorni che Simona non torna e risulta scomparsa. L’ex marito Maurizio Cheli ha lanciato un appello: “Torna a casa, i problemi si risolvono”. Secondo quanto afferma l’uomo, era molto preoccupata per la crisi lavorativa che il lockdown da Coronavirus ha generato.

Lei, che non aveva un lavoro da dipendente: aveva investito in un asilo, piena di speranza e fiducia, in società con altre maestre di una cooperativa che gestiva servizi educativi per l’infanzia.

Simona e l’ex marito, separati da circa un anno, abitavano vicini e sullo stesso pianerottolo per amore nei confronti delle due figlie. “Non so cosa le sia scattato nella testa. Forse qualcosa sul nostro rapporto, il lavoro o suoi problemi personali, proprio non lo so”, ha detto l’uomo, “ma sono invece certo che se avesse voluto prendere qualche giorno solo per sé avrebbe avvisato“.

Simona amava le sue figlie

In base a quanto sostiene Maurizio, la donna amava profondamente la sua famiglia, più di ogni altra cosa. “Arrivare a fare una cosa del genere, uscendo di casa come se andasse a comprare il pane, senza salutare, non mi sembra plausibile“, ha detto sconvolto. “Le nostre figlie stanno vivendo un momento drammatico”, conclude l’ex marito, “ma sono convinte che la loro madre tornerà a casa”.