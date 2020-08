Il video che prende in giro i negazionisti: "Uscite pure senza mascherina, tanto non ce n’è Coviddi".

Da quando la signora Angela, dalle spiagge di Mondello, a Palermo, ha rilasciato un’intervista in cui non si mostrava per niente preoccupata dalla pandemia da coronavirus dichiarando a gran voce “Non ce n’è Coviddi”, si è innescato un tormentone estivo che da meme simpatico è finito per essere l’inno di chi nega l’esistenza del covid.

Nelle ultime ore quelle parole sono state riprese anche da un gruppo di tre operatori sanitari bardati da testa a piedi durante l’estenuante turno di lavoro. In questo video, diventato virale, prendono in giro i negazionisti del virus.

Il video che prende in giro i negazionisti

L’obiettivo dei tre sanitari è molto chiaro: dimostrare a chi assume comportamenti sbagliati che il covid c’è e che necessita dell’impegno di tutti per essere fermato. Dalla prima linea di questa estenuante battaglia gli operatori dell’ospedale sperano di mandare un messaggio chiaro e, si spera, raccolto da quante più persone possibile. Il video è stato condiviso da Raffaele Allò. Una dei tre protagonisti, in chiusura, ripete con sarcasmo verso gli spettatori: “Potete uscire, potete uscire, che poi vi veniamo a prendere noi”.

Il coronavirus in Italia

Il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a venerdì 21 agosto. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 947 casi positivi, 9 decessi e 274 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 257.065 contagi, 35r.427 vittime e 204.960 guariti.

Si tratta di un nuovo incremento record per l’Italia, che non registrava un così alto numero di nuovo contagi dallo scorso 14 maggio, quando ne vennero conteggiati 992.