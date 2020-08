Le analisi dei medici legali e della polizia scientifica portano verso l’ipotesi del suicidio della dj. Ancora non si sa come Gioele sia morto.

Ci sono nuovi sviluppi sulle indagini della morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni. Le recenti analisi dei medici legali e della polizia scientifica, ci stanno portando sempre più sull’ipotesi del suicidio. La donna del resto era stata trovata con la pancia rivolta verso terra.

Questo potrebbe dunque far pensare che la donna si sia gettata nel vuoto nel disperato tentativo di farla finita. Ancora però ci sono tanti dubbi sulla morte di Gioele, anche a causa del fatto che il corpo è stato trovato in forte stato di decomposizione. Per martedì 25 agosto è stata programmata l’autopsia del corpo del bambino. Solo allora potremo sapere di più.

Viviana Parisi: aggredita o suicidata?

Nonostante tutto però l’ipotesi di una possibile aggressione da parte degli animali del bosco di Caronia nel Messinese rimane ancora attuale.

Un’ipotesi che i familiari delle vittime ritengono come la più accreditata. A questo proposito parla anche l’avvocato Pietro Venuti: “Magari la madre aveva perso Giole per un attimo ed era salita sul pilone per tentare di avvistarlo, finendo giù accidentalmente. È probabile che il bimbo sia caduto da qualche altra parte e successivamente sia stato assalito dagli animali. Da quello che abbiamo visto sarebbe stato difficile anche per gli animali trascinare il corpo del piccolo nel posto dove sono stati trovati i resti.

Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda”.

Per questo motivo nello stesso giorno in cui terrà l’autopsia del corpo di Gioele, verrà effettuato un sopralluogo del territorio da parte degli esperti della procura di Patti. In ogni caso resta infine da chiarire in che condizioni psichiche si trovasse la donna.