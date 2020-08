L'accordo permetterà a Lazio e Sardegna di effettuare test agli imbarchi, con l'obiettivo di contenere i contagi importati.

Lazio e Sardegna hanno stretto un accordo che consentirà ad entrambe le regioni di effettuare test per gli imbarchi da e per l’isola. Previsti quindi tamponi per chi dal Lazio si recherà in Sardegna e per i turisti che lasceranno l’isola.

Un modello che potrebbe essere emulato dalle altre regioni in caso di bisogno.

Accordo Lazio-Sardegna per test per imbarchi

L’aumento dei contagi da covid ricontrati nelle ultime settimane ha portato Lazio e Sardegna a stringere un accordo di massima per effettuare test da e per l’isola.

Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, pare che le amminitsrazioni tecniche delle due regioni siano al lavoro per mediare con il Ministro degli Affari Regionali Boccia.

Questo patto prevede che il Lazio si faccia carico dei tamponi per chi arriva dalla Sardegna, e viceversa l’isola effettuerà tamponi per i turisti che sbarcheranno dalla regione del Centro-Italia.

L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza per chi entra in entrambe le regioni, e fin da subito la Sardegna ha dato la sua completa disponibilità. Così come per i tamponi a Fiumicino, anche questo modello nel breve periodo potrà essere replicato dalle altre regoni, in caso di bisogno.





Basta polemiche

Negli scorsi giorni, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti aveva scaturito la polemica a distanza con il governatore sardo Solinas, ma ora ci tiene a calmare gli animi, per il bene di entrambe le regioni: “Nessuna polemica ma un dato tecnico.

Sulle navi la cosa più importante sono i controlli alla partenza. Dai dati che abbiamo la stragrande maggioranza dei positivi è asintomatica, quindi ha viaggiato in condizione di promiscuità con il rischio della diffusione del virus”.

“Andrebbero quindi individuati prima di partire e fatti viaggiare già in condizione di isolamento”. Su questo siamo pronti a collaborare con tutti, in primis con la Regione Sardegna“, conclude Zingaretti.