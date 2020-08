Non mangiava da 5 giorni, così la polizia di Agrigento ha portato beni di prima necessità ad un anziano bisognoso.

Un anziano solo e senza soldi di Agrigento ha chiesto aiuto alla polizia, poiché affamato da 5 giorni. Una volante della polizia è accorsa in suo aiuto, portandogli beni di prima necessità e rendendo meno pesante la sua solitudine con un po’ di affetto e compagnia.

In seguito, la situazione è stata segnalata ai servizi sociali che ora si occuperanno a tutti gli effetti dell’anziano.

Anziano chiede aiuto alla polizia di Agrigento

Questa è la storia di un anziano solo e povero che ha chiesto aiuto alla polizia di Agrigento per uscire dalla sua situazione complicata di povertà. In un post su Facebook, sono proprio i membri della polizia protagonisti del gesto da buoni samaritani a raccontare la storia.

“Aiutatemi, sono senza soldi e non mangio da 5 giorni”. Questo è stato il grido d’aiuto lanciato dall’anziano al 113 di Agrigento che ha immediatamente inviato una pattuglia al suo indirizzo, ma non a mani vuote.

I membri della volante, infatti, hanno subito capiito la situazione e provveduto a risolverla con gesti semplici di solidarietà.

“L’uomo aveva raccontato in lacrime all’operatore che da cinque giorni non mangiava perché non aveva denaro. Gli agenti sono arrivati nella sua abitazione portando beni di prima necessità per l’uomo e un po’ di affetto e amicizia“.





Dop aver passato del tempo con lui e regalato sprazzi di serenità, la polizia ha segnalato la situazione ai servizi sociali che si sono fatti carico dell’anziano.