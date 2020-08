Lazio, i contagi Coronavirus da rientro sono il 60% di quelli registrati, con un 35% che torna dalle vacanze in Sardegna. Sono 184 i nuovi positivi.

Nel Lazio il Coronavirus riguarda i contagi da rientro, per la maggior parte. Questi, infatti, sono il 60% dei casi con un 35% collegati a chi è stato in vacanza in Sardegna, anche se in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, in una nota.

Coronavirus, contagi da rientro

Sono 184 i nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio, con solo 1 decesso. I numeri sembrano essere decisamente migliorati se si guarda quelli registrati nella giornata del 22 agosto 2020, quando in sole 24 ore ci sono stati ben 215 contagi. “I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente”, ha dichiarato D’Amato, “Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza: è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi vanno trasferiti in continente in maniera protetta”.





Lazio e Sardegna collaborano

Aumentano i contagi di persone tornate dalla Sardegna, molte delle quali però avrebbero potuto contrarre il Coronavirus prima della partenza. I giovani, nella fascia di età compresa tra i 25 e i 27 anni, sembrano essere quelli più colpiti dai contagi.

Gli esperti di Lazio e Sardegna sono ora al lavoro per realizzare le postazioni di rilevazione della pandemia, sulla falsariga di quelle già presenti negli aeroporti italiani. Se questo modello dovesse rivelarsi vincente, potrà essere replicato anche in altre Regioni, come ad esempio la Campania, in caso di necessità.