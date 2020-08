Coronavirus in Lombardia: 239 nuovi casi e 4 decessi in più

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza Coronavirus aggiornato al 23 agosto, che sale di 239 nuovi casi e 4 decessi.

Come di consueto, gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 23 agosto 2020. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 239 casi positivi, 4 decessi e +29 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 336.737 contagi, 16.856 morti e 75.678 guariti.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Assieme ai dati generali della regione sono stati diffusi anche quelli relativi alle singole province. In particolare, la provincia con il maggior incremento registrato risulta essere quella di Milano con +89 casi registrati nelle ultime 24 ore.

L’Assessore al Welfare: “L’incremento casi positivi va sempre rapportato a tamponi e popolazione”.

Nello specifico, la città metropolitana di Milano vive un incremento di +50 nuovi positivi sui +89. A seguire, tra le province nelle quali si registrano più casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, quella di Brescia con +46, Bergamo con +32.

Situazione migliore invece per Monza e Brianza con +16, Como con +14 e Varese con +13.





Dove si registrano pochi casi

Nelle altre province lombarde, l’incremento dei casi di Covid è decisamente basso. La situazione vincente si registra nella zona di Sondrio, dove non si sono rilevati nuovi positivi, a seguire in quella di Cremona e Mantova con +4, poi Pavia con +5, Lecco con +6 e Lodi con+7.

Sono quasi 14mila i tamponi effettuati dalla Regione Lombardia, nello specifico parliamo di 13.663 test svolti per un totale di 1.483.556. Stabili invece i ricoveri in terapia intensiva, con 14 pazienti allettati, e gli ospedalieri regolari che sono 148 secondo quanto comunicato dal report giornaliero. Dei nuovi 239 casi, 26 sono debolmente positivi mentre 5 sono stati rilevati a seguito di test sierologici. Il totale dei pazienti guariti dal Coronavirus sale quindi di +29, per un totale di 75.678, di cui i dimessi sono 1.265.