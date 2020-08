All'aeroporto di Capodichino individuato positivo al Coronavirus. Si tratta nello specifico di un giovane rientrato dalle vacanze all'estero.

A seguito dei controlli effettuati presso l’aeroporto di Capodichino, scovato positivo al Coronavirus. Si tratta di un ragazzo rientrato dalle vacanze all’estero, individuato dai test disposti dalla Regione Campania presso gli snodi di maggior spostamento di persone.



Capodichino, positivo al Coronavirus

A comunicarlo è stato il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, attraverso la sua pagina Facebook. Il giovane sarebbe infatti un concittadino, con il quale salgono a 5 i casi accertati di Coronavirus nella zona. Il governatore della Regione aveva già anticipato della grande richiesta di tamponi da parte di chi tornava da viaggi all’estero, attraverso un videomessaggio pubblico. “Stiamo riscontrando che l’origine di questi nuovi casi è sempre di persone che rientrano dalle vacanze.

Cerchiamo di essere responsabili”, ha dichiarato Bene.





La critica di De Luca

“Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna”, aveva dichiarato De Luca, “La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità.

È intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico”.

Simile destino per un giovane di Caserta, risultato positivo dopo un viaggio in Grecia e indicato solo pochi giorni dopo da alcuni amici della sua comitiva. Al termine del relativo screening, sono risultati 15 contagiati dal Coronavirus. Nel salernitano, positiva un’intera famiglia che era stata in vacanza in Spagna, ora decine di altri familiari e contatti stanno facendo il tampone per cercare di circoscrivere i contagi.