Investe e uccide una donna, dopodiché scappa senza prestarle alcun soccorso. Il colpevole si spostava in auto sprovvisto di patente.

Accade a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, dove un uomo investe e uccide una donna. Lui, un 39enne, girava con un’auto senza assicurazione e sprovvisto di patente da ben 12 anni. Nessun tentativo di soccorso nei confronti della vittima, lasciata in strada agonizzante.





Caserta: investe e uccide una donna

Il pirata della strada si spostava per il casertano senza patente, questa infatti gli era stata revocata da 12 anni. Alla guida dell’auto Fiat Punto che ha ucciso Filomena M., un pregiudicato di nome Vincenzo Martone.

L’uomo ha investito la signora mentre questa stava tranquillamente attraversando le strisce pedonali, dopodiché è fuggito. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Caserta e del Commissariato di Maddaloni, che hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione a San Felice a Cancello.

L’intervento delle Autorità

Ritrovata anche la macchina con la quale ha ucciso la povera donna, nascosta sotto i rami e le foglie di un albero in modo che fosse difficile da scovare.

Attraverso l’analisi di alcuni immagini, estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza site sul luogo dell’omicidio, la Polizia è riuscita a riconoscere l’autovettura occultata. Questa però risultava intestata ad un’altra persona, sembra infatti che Vincenzo Martone l’avesse acquistata da relativamente poco tempo.

Per il pirata della strada ora c’è l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso, i poliziotti lo hanno ammanettato e scortato in carcere su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Denuncia per favoreggiamento anche per la donna che convive con lui, probabilmente a conoscenza del crimine commesso, ma non ci sono dichiarazioni in merito a questo.