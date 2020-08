Il marito di Mariangela, la donna di 34 anni incinta morta a Cosenza esprime con poche parole ma significative tutta la sua disperazione.

Il marito della donna incinta morta per cause ancora sconosciute a Cosenza ha commentato con poche parole e tanta disperazione la scomparsa di moglie e figlio: “Non ho parole, non ho lacrime. Nel 2020 non si può morire in questa maniera, Chiedo giustizia“.

Donna incinta morta, parla il marito

Dopo giorni chiuso in se stesso, il marito di Mariangela, la donna di 34 anni incinta morta a Cosenza ha commentato la sua tragica perdita a Newsmediaset: “Uccisi sia la mamma che il bambino. Io non ho parole, non ho lacrime”.

“Nel 2020 non si può morire in questa maniera. Abbiamo tanto sperato e voluto che questo bimbo venisse al mondo“, ha aggiunto poi l’uomo, visibilmente sconvolto e tra le lacrime.





Il fatto

La donna si era presentata al pronto soccorso accusando forti dolori addominali. I medici però non avendo riscontrato anomalie a livello di gestazione, hanno deciso di rimandarla a casa.

La 34enne però il giorno successivo (mercoledì 20 agosto) è tornata in ospedale, e questa volta i medici hanno deciso di ricoverarla per svolgere ulteriori accertamenti clinici.

Le sue condizioni cliniche però sono peggiorate irrimediabilmente nel giro di 24 ore, portando al decesso della donna.

La notizia è giunta anche al Ministero della Salute, dove lo stesso Ministro Roberto Speranza ha deciso di inviare degli ispettori sanitari all’ospedale cosentino, aprendo un’indagine interna. Gli ispettori guideranno un’inchiesta parallela a quella già aperta dal pm di Cosenza.

Negli ultimi giorni sono stati interrogati i medici curanti di Mariangela, e analizzate tutte le cartelle cliniche, alla ricerca di elementi che possano spiegare la morte della donna.

Solo l’autopisa però potrà fornire dettagli importanti che potranno dare spiegazioni al marito, ancora sotto choc per l’accaduto.