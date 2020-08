Tragedia a Tortona: una ragazza di 29 anni cade dal balcone di casa di alcuni amici e muore dopo un volo nel vuoto di 9 metri.

Cade dal balcone di casa e muore dopo un salto di 9 metri: la tragedia si è consumata a Carezzano (tortona), dove ha perso la vita una 29enne. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la ringhiera del balcone abbia ceduto, facendola cadere dal terzo piano.

Inutile l’intrvento del 118. Ora i carabinieri indagano sulla sua morte.

Cade dal balcone: muore 29enne di Tortona

Tragedia a Tortona: una 29enne cade dal balcone del terzo piano e muore sul colpo dopo un salto di quasi 9 metri. Il fatto si consumato nel pomeriggio di sabato 22 agosto a Carezzano, a metà tra l’Alessandrino e Tortona.

La ragzaza viveva a Settimo Milanese, ma si trovava in Piemonte a casa di amici.

Secondo quanto riportano i testimoni, la ragazza si trovava sul balcone della casa al terzo piano, quando la righiera avrebbe ceduto, facendo precipitare la 29enne al suolo.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare per la ragazza morta sul colpo. Anche i carabinieri sono giunti sul luogo della tragedia per cercare di capire se si tratta di una fatalità oppure ci siano eventuali responsabilità da attribuire.

13enne salvato da gazebo

Nella giornata di venerdì 21 agosto a Rimini si è sfiorata uan tragedia simile. Un 13enne è caduto da un terrazzo per circa 8 metri e mezzo, ma per fortuna un telone di un gazebo gli ha attutito la caduta dal terzo piano.

Nonostante il telone, le condizioni del ragazzo sono apparse gravi e per questo i medici del 118 lo hanno subito trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso.

I carabinieri hanno aperto un’inchiesta. Da capire ancora la dinamica dell’incidente al quale erano presenti anche i genitori del ragazzo, visibilmente scossi dall’accaduto.