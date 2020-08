Allerta meteo per temporali in diverse regioni italiane.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per temporali in diverse regioni italiane. Lunedì 24 agosto scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e l’allerta meteo gialla in cinque regioni diversi. Il maltempo colpirà soprattutto le regioni centro-settentrionali e sono maggiormente a rischio la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, l’Umbria e l’Abruzzo.

Allerta meteo per temporali

Le previsioni meteo di lunedì 24 agosto indicano un peggioramento del tempo che porterà temporali sparsi e un notevole calo di temperature. Al Nord è attesa una maggiore presenza di nubi e temporali, soprattutto nella zona occidentale e sull’arco alpino, ma anche in molti tratti interni del Centro. L’alta pressione riuscirà per qualche giorno a riportare una stabilità atmosferica.

Restano sotto osservazione i tratti pianeggianti del basso Piemonte, della Liguria, della Lombardia e dell’Emilia Occidentale.





Al centro saranno maggiormente a rischio la Toscana e i settori appenninici dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. Al Nord e al Centro è atteso un calo di temperature fino a 8-10 gradi nelle zone colpite dai temporali.

Sul resto del Paese continua il clima estivo con tanto sole e nessun abbassamento termico. L’allerta arancione è stata diramata in Lombardia, nella bassa pianura occidentale, bassa pianura orientale, pianura centrale, alta pianura orientale, laghi e prelati orientali e nodo idraulico di Milano. L’allerta gialla riguarda molte zone dell’Abruzzo, della Lombardia, del Piemonte, della Toscana e dell’Umbria.