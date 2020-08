Il Ministero della Salute ha diffuso il bilancio del 24 agosto 2020: in Italia si registrano 953 nuovi casi di coronavirus e 4 morti.

L’aumento dei contagi fa paura in Italia: è ancora vivo il ricordo del lockdown e dei momenti più duri dell’emergenza Covid, a partire dall’intervento dell’esercito nella città di Bergamo. Secondo quanto riporta il bilancio diffuso dal Ministero della Salute, nella giornata del 24 agosto si registrano 953 nuovi casi di coronavirus, 4 morti e 192 guariti.

Nella giornata precedente, per il secondo giorno consecutivo i contagi hanno superato le mille unità (precisamente 1.210); 7 i decessi.

Nelle stesse ore, in Lombardia si registrano 110 contagi e un decesso. Tre le province senza nuovi casi.





Coronavirus, il bilancio del 24 agosto

Dopo due giorni, scendono sotto le mille unità i nuovi casi di Covid in Italia. Positivo anche il dato delle terapie intensive, dove si registrano 4 ricoveri in meno rispetto al giorno precedente. 74 in più, invece, i ricoveri in altro reparto.

Si segnala inoltre che rispetto al 23 agosto sono stati eseguiti 21 mila tamponi in meno.

Il bilancio in Lombardia

Nonostante ora nel mirino di chi dà la caccia agli “untori” siano finite altre zone d’Italia, prima fra tutte la Sardegna, la Lombardia continua a essere “sorvegliata speciale” nel quotidiano appuntamento con il bilancio di vittime e malati di Covid.

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalle autorità, sono stati registrati 110 contagi e un decesso per coronavirus. Tre le province senza nuovi casi: si tratta di Lodi, Mantova e Sondrio.

I dati regione per regione

Lombardia +110

Emilia-Romagna +116

Veneto +116

Piemonte +40

Marche +3

Liguria +26

Campania +116

Toscana +44

Sicilia +65 (di cui 58 migranti positivi a Lampedusa)

Lazio +146

Friuli-Venezia Giulia +2

Abruzzo +4

Puglia +45

Umbria +11

Bolzano +15

Calabria +2

Sardegna +91

Valle d’Aosta +0

Trento +1

Molise +0

Basilicata +0

Nessun nuovo caso in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta (per il quarto giorno consecutivo).