La funivia è stata invasa da decine di turisti, tanto da finire stipati come sardine all'interno dell'abitacolo.

A Ortisei, sulle Dolomiti, si è verificato un assembramento di decine di turisti all’interno di funivia. L’episodio è accaduto in data 23 agosto presso la funivia che porta al Seceda. Non solo assembramenti lungo le località di mare, anche in montagna si verificano simili fenomeni, molto pericolosi in questo tempo di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

In un video del Mattino di Padova (e riportato dal Tirreno) si vede una grande quantità di turisti salire sulla funivia. Il carico esuberante fa sì che i malcapitati siano “schiacciati” all’interno dell’abitacolo come sardine.

Dolomiti, assembramento di turisti in funivia

Un assembramento esagerato di turisti si è recentemente verificato in alta montagna sulla funivia che porta da Ortisei al Seceda. Dal video pubblicato sul web si nota come inizialmente vi sia un basso numero di individui all’interno dell’abitacolo, che aumenta man mano che trascorrono i minuti.

Situazioni spiacevoli, soprattutto nell’ultimo periodo in cui il coronavirus sta tornando a colpire l’Italia con un aumento di positivi in quasi tutte le regioni.





Assembramenti sulla spiaggia di Santa Marinella

La situazione continua a essere critica anche presso le località balneari.

Sulla spiaggia di Santa Marinella, località poco distante da Roma, c’è stato un assembramento di turisti che, oltre a ignorare le dovute distanze anti-covid, hanno pensato bene (si fa per dire ovviamente) di non indossare neanche le mascherine. Eppure la maggior parte dei nuovi positivi risultano essere proprio gli italiani rientranti dalle vacanze. Se si continua così, nelle prossime settimane la situazione sanitaria non potrà che peggiorare.