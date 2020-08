La coppia, il ragazzo di Sorrento e la ragazza di Napoli sono risultati positivi al test del Covid-19 dopo un soggiorno in Sardegna.

Al ritorno dal viaggio in Sardegna, due fidanzati hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus: l’uomo e la donna, il primo residente a Sorrento mentre l’altra a Napoli, si trovano ora in isolamento domiciliare. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo.

Fidanzati rientrano a Sorrento: positivi al Coronavirus

La coppia di ritorno da una vacanza in Sardegna è ora in quarantena dopo essere risultati positivi al test del Covid-19. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo che dichiara: “L’invito è, ancora una volta, a rispettare distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina“. E aggiunge: “Il ragazzo era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, il ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19.

Le sue condizioni di salute – aggiunge il primo cittadino del Comune della Costiera – non destano preoccupazione, e attualmente è in isolamento domiciliare a Napoli, insieme alla fidanzata, napoletana, anche lei contagiata dal coronavirus nel corso della permanenza sull’isola”.





Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania dopo aver allarmato riguardo i rientri da altre regioni, si è rivolto alle persone con “un appello pressante, in particolare ai giovani e a quanti hanno frequentato destinazioni a rischio, a evitare, al loro rientro, contatti diretti con familiari anziani, e a segnalarsi all’Asl di appartenenza.

Occorrono consapevolezza e responsabilità”. Attualmente, i principali vettori di diffusione rilevanti in Campania sembrano riconducibili al ritorno da mete turistiche, in particolare località balneari. Tuttavia il governo ha annunciato che non ci sarà nessun lockdown generale.

Alcuni vip sono risultati positivi al test dopo essere stati in Sardegna. Per esempio il calciatore del Barcellona, ex Juventus, Miralem Pjanic e allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic.