Un ristoratore si è tolto la vita nel suo locale nel centro storico di Firenze.

Un ristoratore si è tolto la vita nel suo locale nel centro storico di Firenze a causa dei guadagni troppo bassi in seguito al lockdown. I problemi finanziari erano sempre più gravi dopo alcuni investimenti che erano stati fatti prima del lockdown e il crollo dei ricavi a seguito di questo blocco e della mancanza dei clienti.

Questo era quello che preoccupava sempre di più un ristoratore fiorentino di 44 anni, tanto da spingerlo al drammatico gesto nel suo locale. La ricostruzione è stata fatta grazie alle testimonianze dei suoi amici, ma l’uomo non ha lasciato nessun biglietto.

Ristoratore suicida a Firenze

Il ristoratore non ha lasciato nessun messaggio, ma secondo le testimonianze degli amici l’uomo stava soffrendo troppo per i suoi problemi finanziari.

A riportarlo è il quotidiano La Nazione, che ha spiegato che l’ansia e le preoccupazioni per il suo locale potrebbero essere alla base dell’estremo gesto. L’uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di sabato 22 agosto nel suo locale, situato nel centro storico di Firenze, a pochi passi da Santa Croce. Sono stati i suoi dipendenti a fare la tragica scoperta. L’uomo aveva lavorato per pranzo, poi era rimasto solo all’interno della sua attività e proprio in quel momento ha deciso di farla finita.





Il ristoratore si è tolto la vita impiccandosi, ma il suo corpo è stato trovato diverse ore dopo, quando non c’era più nulla da fare. “In questo periodo stava lavorando poco, come tutti noi. Temeva di non riuscire più a pagare, di aver fatto dei sacrifici inutilmente” ha raccontato un suo collega.

La polizia coordinata dal pubblico ministero di Firenze, Ornella Galeotti, sta indagando sul caso. Il Presidente dell’associazione ristoratori Toscana ha espresso la sua vicinanza alla famiglia. “Se dovessero essere confermate le indiscrezioni, ci sarebbero responsabili morali, soggetti che non sono stati accanto alla categoria” ha dichiarato il Presidente.