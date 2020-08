Numerosi disagi a Verona a causa del maltempo: nubifragio con grossa grandine e allagamenti hanno afflitto la città.

Verona, maltempo con nubifragio e importanti rovesci provocano grossi danni e disagi per gli abitanti, anche nella zona del Valpolicella. Verso le ore 17 di oggi, domenica 23 agosto 2020, il centralino dei Vigili del Fuoco si è letteralmente intasato per le segnalazioni di criticità.

“Karma”: è polemica sui social

Sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati in queste ore ai veronesi le cui case e attività sono state danneggiate dal violento nubifragio del 23 agosto. Ma non sono mancate neppure le polemiche contro chi ha attribuito la devastazione al karma che punisce i “concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni”.

È quanto pubblicato su Twitter dall’inviato di Repubblica Paolo Berizzi.

Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma. pic.twitter.com/joRrmSaurE — Paolo Berizzi (@PBerizzi) August 24, 2020

Verona, maltempo con nubifragio

Strade inondate, alberi sradicati e grossi chicchi di grandine piovuti dal cielo. La zona più afflitta dai problemi è quella di Borgo Trento, in particolare in via Todeschini, che si è completamente allagata quasi fosse un fiume in piena.

Importanti conseguenze anche in via Pigna, nell’area del centro, a Porta Borsari a Veronetta e in via XX Settembre.

Facing incredibly extreme weather here in Verona. Hard rain, followed by hail and then flooding. All in the matter of minutes #verona pic.twitter.com/P6AuEOdb24 — Aron Jones (@AronJones) August 23, 2020

Attualmente numerose squadre di pompieri stanno intervenendo per mettere in sicurezza scantinati e garage allagati, cercando di rimuovere gli alberi divelti dal fortissimo vento e i pali della luce. Sui social network impazzano le immagini del disastro, con cittadini veronesi che mostrano i grossi chicchi di grandine sulle mani, a confermarne le dimensioni, come di importanti cumuli di questi in terra.

Vento fino a 80 km/h

La perturbazione arriva dalla zona del Garda, dove i fenomeni atmosferici sono stati altrettanto violenti.

Fortunatamente si tratta di un nubifragio passeggero e abbastanza veloce, i primi forti temporali si sono scatenati nelle ultime ore su diverse Regioni del settentrione. Maggiormente colpite la Lombardia Est, il Veneto e l’Emilia Romagna. La cella temporalesca ha prodotto anche intense raffiche di vento, sino al raggiungimento degli 80 km/h, che hanno portato alla distruzione di alcune case oltre che alla vegetazione locale.