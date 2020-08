Morto il giornalista Arrigo Levi: aveva 94 anni

Morto all'età di 94 anni Arrigo Levi, era stato direttore de La Stampa e consigliere del Quirinale.

È morto all’età di 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi, difensore dei valori etici e laici, taglio internazionale – parlava e scriveva correntemente in quattro lingue – qualità ed equilibrio che ne fecero il consigliere fidato per le relazioni esterne di ben due presidenti della Repubblica, prima con Carlo Azeglio Ciampi e successivamente con Giorgio Napolitano.

Fonti Ansa riportano che prima di morire, nella stanza d’ospedale dove ha passato gli ultimi giorni prima di essere trasferito a casa nella capitale, ha cantato l’inno d’Israele (La speranza) e una filastrocca modenese che probabilmente gli era cara dall’infanzia.

Nato a Modena (dove si terrà il funerale in forma strettamente privata) il 17 luglio del 1926, Levi iniziò la sua carriera giornalistica a Buenos Aires nel 1943, dopo essere stato costretto a trasferirsi in Argentina per sfuggire alle persecuzioni delle leggi razziali.

Rientrato a Modena dopo la guerra, completò i suoi studi e proseguì la sua carriera giornalistica. Dopo la laurea in Filosofia a Bologna si arruolò nell‘esercito israeliano, per poi lavorare alla Bbc, alla Settimana Incom, alla Gazzetta del Popolo per infine approdare al Corriere della Sera nel 1955, prima come corrispondente da Londra, poi da Mosca. Divenne poi direttore de La Stampa nel 1973 e fino al 1978.

“Sarà mio impegno mantenere a La Stampa la sua chiara e forte fisionomia di organo indipendente (…) che con l’ampiezza dell’informazione vuole favorire la crescita di una società italiana illuminata e matura”, disse presentandosi alla redazione quando divenne direttore del giornale.