I due legali della famiglia Mondello hanno presentato un esposto sulle ricerche nel caso Viviana Parisi.

Continuano le indagini sul caso di Viviana Parisi e i legali della famiglia Mondello, Pietro Venuti e Claudio Mondello, hanno deciso di presentare un esposto sulle ricerche e sulla mancanza di aiuto in quella situazione drammatica. I due avvocati pretendono ulteriori risposte e chiarimenti sull’arco di tempo che va dall’incidente stradale della donna fino al ritrovamento del suo corpo e dei resti del corpo del piccolo Gioele.

Viviana Parisi, i legali chiedono risposte

“Abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele, 4 anni” e su “eventuali ritardi nella loro ricerche” hanno spiegato Pietro Venuti e Claudio Mondello, legali della famiglia Mondello. “Vogliamo comprendere perché sono stati persi tanti giorni nelle ricerche e se ci sono stati ritardi” hanno aggiunto i due avvocati.

I due penalisti hanno spiegato che pretendono dei “chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l’incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo e poi i resti probabili del figlio, il 19 agosto“.

“Vogliamo che si indaghi per capire se da parte di chi ha assistito all’incidente ci sono stati omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l’ha fatto, e anche se dopo qualcuna l’ha avvistata tra le campagne di Caronia e non è intervenuto per darle aiuto” hanno spiegato Venuti e Mondello. Mancano ancora troppi dettagli nella ricostruzione della vicenda e ci sono ancora troppe domande a cui non si riesce a rispondere.

Anche per quanto riguarda le ricerche ci sono stati dei ritardi inaccettabili e per questo è stato presentato un esposto. “Poi vogliamo comprendere perché sono stati persi tanti giorni nelle ricerche e se ci sono stati ritardi. E nel caso, da cosa sono dipesi e da chi” hanno concluso gli avvocati.