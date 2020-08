Un uomo di Avellino era negativo a due tamponi ma è morto di coronavirus due giorni dopo.

Uomo risulta negativo a due tamponi e muore due giorni dopo di coronavirus. Era un 69enne residente a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, ed è una delle tantissime vittime di questo virus. L’uomo era ricoverato nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, dove era arrivato lo scorso 4 luglio in condizioni molto gravi.

Il 69enne, arrivato in ospedale il 4 luglio, è risultato negativo a ben due tamponi, eseguiti il 18 agosto a 24 ore di distanza. Subito dopo ha avuto un forte aggravamento a causa del coronavirus ed è stato trasferito, sempre intubato, in una camera di isolamento a pressione negativa del reparto di Rianimazione. L’uomo è morto nella terapia intensiva del Covid hospital ed era affetto da diverse patologie pregresse, come ha fatto sapere la sua famiglia.

L’Unità di Crisi della Regione Campania, il 24 luglio, ha reso noto il bollettino quotidiano con 116 nuovi positivi al coronavirus nella regione, su 3.132 tamponi effettuati.

Di queste persone 30 erano provenienti dalla Sardegna e altri 24 venivano dall’estero. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia è di 5.838, su 386.619 tamponi effettuati. In totale i guariti sono stati 4.356 e i deceduti 441. Nella zona i presidi di primo livello sono il Covid Center di Ponticelli dell’Ospedale del Mare, l’ospedale di Scafati per quanto riguarda Salerno e quello Maddaloni per quanto riguarda Caserta, oltre al Cogugno.