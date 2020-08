Cade dal balcone a Sestri Levante e fa un volo di 10 metri: gravissima bambina di 3 anni.

Una bambina di tre anni è caduta dal balcone al terzo piano di uno stabile di Sestri Levante, a pochi chilometri da Genova. La piccola ha fatto un volo di circa 10 metri per impattare, in seguito, con una tettoia. Il forte scontro non le sarebbe costato la vita, ma le sue condizioni vengono descritte come gravissime.

Al momento è ricoverata all’ospedale Gaslini, dove è stata trasferita con un elicottero dei vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente riuscendo a districare la bimba dalla tettoia. I medici inviati dal 118 hanno effettuato le manovre di rianimazione e la piccola ha ripreso a respirare. I carabinieri di Sestri Levante sono sul posto per cercare di fare chiarezza sulla dinamica di quanto successo andando ad evidenziare eventuali responsabilità di soggetti terzi.

Bambina di 3 anni cade dal balcone

Episodi di questo tipo sono purtroppo molto frequenti. Nelle scorse settimane un bambino di 8 anni, residente nel quartiere Canalina a Reggio Emilia, è precipitato dal balcone di casa, al quarto piano di un condominio in cui abita. Sono stati i vicini di casa ad assistere all’incidente e a dare l’allarme ai soccorsi.

Sotto casa c’era anche la madre del piccolo, uscita pochi istanti per gettare i rifiuti. Il bimbo ha riportato traumi in varie parti del corpo, ma è sempre rimasto cosciente.





E ancora a Torino dove un altro bambino di un anno e nove mesi è caduto dal balcone al primo piano di uno stabile di corso Brescia 5, facendo un volo di circa quattro metri che comunque avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche e da cui invece si è miracolosamente salvato.