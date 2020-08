Esselunga ha annunciato il ritiro di un lotto di barrette proteiche del marchio Eat Natural per possibile presenza di salmonella.

La catena di supermercati Esselunga ha disposto il richiamo dalla vendita di un lotto di barrette proteiche, ritirate perchè presenterebbero tracce del batterio della salmonella. La decisione è stata presa a seguito di un controllo effettuato dall’azienda che avrebbe evidenziato tale rischio per i consumatori.

Barrette proteiche ritirate per rischio salmonella

Le barrette proteiche in questione che potrebbero essere esposte a questo rischio microbiologico sono del marchio EAT NATURAL. In particolare, i gusti noci del Brasile, uvetta sultanina e con arachidi, in confezioni da 50 grammi ciascuna e pacchetti multipli da 4 barrette da 35 grammi ciascuna. Il richiamo riguarda tutti i lotti che hanno come data di scadenza o termine minimo di conservazione compreso tra agosto 2020 e luglio 2021.

Le barrette vengono prodotto nel Regno Unito dalla EAT NATURAL c/o Hand 2 Mounth Ldt & The Makery Family, presso 4 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial Estate, Halstead Essex C09 2SY UK. A sua volta, la vendita è affidata Multiple Merketing LT 95 Cmaberwell Station Road con sede a Londra.

Il Ministero della Salute, il 24 agosto, ha ricevuto un avviso dal produttore esponendo i rischi a seguito di un controllo. Attualmente il ministero non ha ancora diffuso un comunicato attraverso i suoi canali. Perciò tutte le barrette devono essere immediatamente richiamate dagli scaffali dei supermercati. Inoltre, chiunque avesse acquistato tale prodotto non deve consumarlo, per evitare una intossicazione.