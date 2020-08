Le autorità sanitarie della Lombardia hanno diffuso il bilancio di martedì 25 agosto 2020: si registrano 119 nuovi casi di coronavirus.

Nessun decesso e 119 nuovi casi di coronavirus: è quanto riporta il bilancio diffuso nel pomeriggio del 25 agosto dalle autorità sanitarie della regione Lombardia.

Nella giornata precedente sono stati registrati 110 contagi e un decesso nella regione, mentre è di 4 vittime e 953 nuovi positivi il bilancio nazionale.

In Lombardia, il 24 agosto è stata una giornata positiva soprattutto per le province di Mantova, Lodi e Sondrio, dove non è stato registrato nessun nuovo caso Covid. Oggi sono due le province senza nuovi contagi: Lodi e Cremona.

Coronavirus in Lombardia: il bilancio

Quasi invariato il numero di nuovi positivi rispetto al giorno precedente (119 contro i 110 del 24 agosto), mentre non si registra nessuna nuova vittima nella regione. Stabile anche il numero di ricoverati in terapia intensiva (15), con un incremento di 5 unità dei pazienti in altro reparto (158). Aumentano anche i dimessi/guariti, che con +196 unità arrivano a un totale di 75.901.

Si registra un incremento anche nel numero di tamponi effettuati (9.879 nelle ultime 24 ore).

Si segnala, infine, che dei 119 nuovi casi 23 sono debolmente positivi e nessuno è stato diagnosticato con test sierologico.

Come sempre, la Regione ricorda che “l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

Incremento di casi per provincia