Le previsioni meteo del 25 agosto indicano la fine del caldo e allerta meteo in 5 regioni.

Le previsioni meteo del 25 agosto svelano la fine dell’ondata di caldo che ha interessato l’Italia in questi giorni e l’allerta in 5 regioni diverse. Le temperature al Nord hanno già iniziato a scendere sotto la media stagionale, mentre al Centro-Sud stanno tornando verso valori nella norma.

Il cambiamento della situazione meteo è dovuto ad un aumento dell’instabilità. Il rischio di pioggia e temporali dal Nord inizia a spostarsi verso il Centro e il Sud e tra mercoledì e giovedì potrebbe esserci un rinforzo dell’alta pressione con tempo bello e temperature di nuovo in aumento. L’allerta gialla interessa Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Molise e Puglia.

Previsioni meteo 25 agosto

L’ondata di caldo afoso di questi giorni è finita e le temperature hanno iniziato a scendere.

Nella giornata di martedì 25 agosto è prevista nuvolosità e qualche isolata pioggia o temporale sul medio Adriatico, ovvero tra Abruzzo e Molise, e più al Sud, su Appennino, Puglia e Basilicata. Questa condizione meteorologica riguarda soprattutto la mattina e il primo pomeriggio. Sole nel resto del Paese, a parte qualche nuvola in transito. Entro la sera si andrà in contro ad un notevole miglioramento. Al Sud e in Sicilia le temperature sono in calo e i valori massimi sono intorno alla media o leggermente sotto, in modo particolare al Nord.





Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 26 agosto, sarà soleggiata in tutta Italia. Durante la mattinata ci saranno un po’ di nuvole tra la Liguria e l’alta Toscana e sul versante del basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, ma durante la giornata spariranno.

Le temperature vanno incontro ad un rialzo generale e il clima sarà caldo ma senza gli eccessi delle giornate passate. I venti saranno da deboli a moderati, con rinforzi locali da Nord-Ovest su basso Adriatico e in Sicilia.