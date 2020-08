Il cliente si sarebbe rifiutato di essere servito dalla commessa perché nera. La denuncia dei sindacati Filcams Cgil e Rsu.

In un supermercato a Pistoia un cliente si sarebbe rifiutato di farsi servire al banco dalla commessa a disposizione perché di pelle nera. L’episodio è stato denunciato dai sindacati Filcams Cgil e Rsu del negozio Unicoop di Pistoia che chiedono un intervento nei confronti del cliente.

I sindacati riportano che “un cliente, davanti al banco gastronomia, in presenza di altri clienti e degli addetti, ha affermato di non voler essere servito dall’addetta, in quel momento disponibile, perché nera”. Nella nota non viene specificato cosa sia successo esattamente o successivamente al rifiuto del cliente, ma sembra chiaro che la commessa era l’unica a disposizione in quel momento.

La richiesta di agire nei confronti del cliente viene espressa dai sindacati nella nota.

“Chiediamo alla cooperativa di agire nei confronti di questo ‘cliente’, nelle modalità opportune per la tutela dei propri dipendenti”, dichiarano. “Siamo convinti che ogni episodio di razzismo vada denunciato, perché ‘lasciar correre’ significa accettare un modo di pensare che accettabile non può essere. Siamo tutti uguali, ognuno con le proprie caratteristiche fisiche, ma con gli stessi diritti, come dispone la nostra Costituzione agli articoli 2 e 3, nei suoi principi fondamentali”, concludono.





Solidarietà dei sindacati nella nota, rendendo noto che “per quanto ci riguarda esprimiamo solidarietà e vicinanza nei confronti della nostra collega oggetto dell’attacco razzista”. L’episodio segue ai fatti di Torino del 16 Luglio scorso dove un ragazzo di colore è stato aggredito verbalmente mentre aiutava una passante svenuta.

Più recenti invece le accuse razziste e sessiste rivolte a Monica Patiño Gomez, candidata con il Pd alle regionali in Toscana.