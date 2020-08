Nella foto la ragazza è a cavalcioni sulla statua di Camilleri: "Sto davvero male per i commenti che ricevo, specie quelli a sfondo sessista".

La foto della ragazza sopra la statua di Andrea Camilleri in centro ad Agrigento è diventata virale. A seguito di ciò la ragazza ha denunciato commenti sessisti e negativi sui social, tuttavia senza scusarsi.

Insultata ragazza sulla statua di Camilleri

La foto scattata ha suscitato molto clamore, scatenando molte condivisioni e commenti.

Migliaia di utenti hanno risposto all’episodio con toni forti, che in alcuni casi sono sfociati offese sessiste. “So di aver fatto una cosa stupida, ma non ho intenzione di scusarmi” ha detto al ragazza, che mantenendo l’anonimato ha ha raccontato la sua versione dei fatti al quotidiano La Sicilia. Dietro il suo gesto non vi è la ricerca di notorietà o celebrità sia reale che social, ci tiene a specificare senza scusarsi.

“Il mio non è stato un gesto per attirare notorietà, non sono in cerca di celebrità, né di pubblicità. Anzi, se lo vuole proprio sapere, ho pure disattivato il mio profilo Instagram”, ha dichiarato.





Questa versione è convalidata dall’amico che le ha scattato la foto.

“È impegnata in un’attività utile al sociale” ha specificato il ragazzo svelando che la ragazzo sogna di entrare nel corpo di polizia con tanto di concorso in programma. Tuttavia la giovane tiene a denunciare quanto sta accadendo sulle piattaforme social. “Non dormo da tre notti. Sto davvero male per i commenti che ricevo, specie quelli a sfondo sessista. La cosa più brutta è sapere che mia mamma legge ogni giorno quei brutti commenti su di me.

È uno strazio”, ha spiegato.

LEGGI ANCHE: