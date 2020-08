La coppia, dopo aver scoperto la positività, ha dovuto disdire la vacanza. Visto il mancato rimborso della caparra, si è presentata lo stesso.

La coppia ha scoperto di essere positiva al Coronavirus, ha provato a disdire la vacanza ma i titolari della struttura ricettiva gli hanno negato il rimborso. Hanno deciso quindi di presentarsi, è stato quindi necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Coppia va in vacanza anche se positiva

Dopo aver prenotato in una struttura ricettiva di Marina di Bibbona, vicino Cecina, in provincia di Livorno, la coppia ha dovuto inviare la disdetta poiché contagiati. “Non sarete rimborsati”, questa è stata la risposta dei titolari così hanno deciso lo stesso di partire per la loro vacanza romantica sul litorale toscano. Per risolvere la questione è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, in quanto i titolari si sono rifiutati di far entrare i due giovani.





Il quotidiano Il Tirreno ha portato alla luce l’accaduto: “I titolari, considerando che in precedenza avevano detto di essere risultati positivi al Covid, si sono rifiutati di farli entrare. E hanno chiesto di nuovo un documento medico, questa volta che attestasse la loro non positività.

Di fronte alla resistenza dei due, un uomo e una donna intorno ai 25 anni che viaggiavano su un’auto a targa Svizzera, i titolari hanno chiamato la polizia municipale. I vigili urbani del Comune di Bibbona sono arrivati sul posto accompagnati da un medico dell’Azienda sanitaria Usl che avrebbe dovuto verificare lo stato di salute dei turisti. Ed è stato avvisato anche il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli”.

LEGGI ANCHE: