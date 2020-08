Gli ultimi aggiornamenti sulla circolazione del coronavirus in Lombardia: nella giornata del 26 agosto si registrano 269 nuovi casi.

È di 269 nuovi casi di coronavirus e nessuna nuova vittima il bilancio del 26 agosto 2020 diffuso dalle autorità della Regione Lombardia. Nella giornata precedente si erano registrati 119 contagi e nessuna vittima. In aumento anche i contagi e le vittime a livello nazionale: sono 1367 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in tutto il Paese.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Dei 269 nuovi casi, 20 sono debolmente positivi e 9 in seguito a test sierologici. Invariati i decessi e i ricoveri non gravi, mentre sono +2 i ricoveri in terapia intensiva. Si registra anche un incremento di 87 tra guariti e dimessi.

Il bilancio odierno è stato commentato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha sottolineato “l’elevato numero di tamponi effettuati, 16.561“. Anche da questo dipenderebbe l’aumento delle positività registrate, di cui “circa 2/3 sono determinate da rientri in Lombardia dall’estero. Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni. Prosegue intanto l’attività di screening con i test molecolari negli aeroporti: a Malpensa, dove l’orario è stato esteso fino alle 19.30, sono stati eseguiti 10.800 tamponi, a Linate 1.024, nello spazio allestito accanto alla Fiera di Bergamo per chi proviene dallo scalo di Orio al Serio 1.859”.

I dati per provincia

Milano: +102

Lodi: +5

Bergamo: +14

Mantova: +4

Brescia: +73

Monza e Brianza: +15

Como: +9

Pavia: +9

Cremona: +11

Sondrio: +1

Lecco: +5

Varese: +5

A differenza dei giorni precedenti, non si segnalano province a zero nuovi casi.