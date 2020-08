A Genova è scomparso il 55enne Paolo Balocco. “Aiutateci a trovarlo”, è l’appello dei familiari che lo sta cercando ovunque.

Paolo Balocco, un operaio di 55 anni residente in provincia di Genova è ormai scomparso da 48 ore. Balocco che lavorava come operaio per una ditta di manutenzione era stato visto per l’ultima volta nella giornata del 25 agosto nella zona dell’ospedale Gaslini.

“Aiutateci a trovarlo”, è l’appello disperato dei familiare. A complicare molto le cose è però anche il fatto che al momento della sparizione non avesse con sé il cellulare. La sua foto è stata condivisa ovunque sui social. L’invito naturalmente è quello di fornire informazioni per far si che le ricerche vengano ottimizzate.

A Genova è scomparso Paolo Balocco

Familiari, parenti e amici sono ormai alla ricerca da 24 ore di Paolo Balocco, 55enne di Camogli in provincia che lavorava per una ditta di manutenzione.

Il giorno della scomparsa Balocco si trovava in zona ospedale Gaslini. Con sé non aveva il cellulare, ma una sacca al cui interno ci sono degli effetti personali. A nulla faceva pensare che quel giorno Paolo Balocco avesse intenzione di scappare. Balocco è alto 1 metro e 67 centimetri, ha gli occhi scuri e capelli brizzolati. Non aveva segni particolari.

Chiunque possa avere delle informazioni su Paolo Balocco, è invitato dalla famiglia a contattare le forze dell’ordine o chiamare il numero 328-8953869

Ragazzo ritrovato dopo 8 anni

Lo scorso 2 luglio a Genova era stato ritrovato un ragazzo che è stato ritrovato dopo otto lunghi anni di scomparsa. Il ragazzo era sparito all’età di 16 anni e aveva scelto di vivere la vita del vagabondaggio. Si tratta di una notizia che dà speranza e che invita le persone a non arrendersi perché qualcosa di bello può sempre accadere.