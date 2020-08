3 bambini feriti a seguito di un incedente a Cremona: nessuno è in condizioni gravi.

In via Bergamo a Cremona, nel tardo pomeriggio di ieri, 25 Agosto, diverse automobili sono rimaste coinvolte in un incidente che ha portato al ferimento di ben sei persone, tre delle quali sono bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni.

Per fortuna, stando a quanto trapelato dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario intervenuto sul luogo del sinistro, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Incidente a Cremona: 3 bambini feriti

Poco dopo le 17, i soccorritori del 118 sono stati chiamati per l’intervento in Bergamo dove sono giunti in codice giallo con due ambulanze e un’auto medica che hanno prestato le prime cure ai feriti, prima di trasportarli in ospedale.

Sei le persone rimaste ferite nello schianto: si tratta di due donne di 33 e 35 anni, un anziano di 87 anni, un ragazzino di 11 anni e due bambini di 9 e 4 anni. Come detto, nessuno ha per fortuna riportato conseguenze serie e solo due di loro sono stati trasportati nell’ospedale della città a Cremona, dove sono giunti in codice verde.

Per comprendere al meglio la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolte diverse vetture, gli agenti di polizia locale della città di Cremona hanno effettuato tutti i rilievi necessari per andare ad accertare le responsabilità del sinistro. In tal senso saranno molto utili i racconti dei testimoni e la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Solo tanta paura che, visto il forte impatto e le molte persone coinvolte, avrebbe potuto tramutarsi in qualcosa di peggiore.