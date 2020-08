Una barca è esplosa durante il rifornimento al porto di Ponza.

Grande paura al porto di Ponza a causa dell’esplosione di una barca durante il rifornimento di carburante. Attimi di grande paura e fiamme molto altre al porto, dove una famiglia si è dovuta gettare in mare per riuscire a salvarsi.

Tutto è accaduto in pochi minuti al porto di Ponza e per fortuna nessuno si è fatto male, grazie all’intervento tempestivo delle persone presenti. La paura è stata grande per tutti ma fortunatamente non ci sono feriti, nonostante l’esplosione sia stata molto violenta.

Barca esplode al porto di Ponza

Un motoscafo della lunghezza di 10 metri ha preso improvvisamente fuoco al porto di Ponza e in seguito è avvenuta un’esplosione.

L’intervento degli operatori del vicino traghetto Carloforte e il personale che stava facendo rifornimento alla barca sono intervenuti immediatamente. L’equipaggio, composto da mamma, papà e figlia, si è salvato. La famiglia è riuscita a gettarsi in mare prima che le fiamme lambissero completamente il motoscafo. Sono stati attimi di grande paura e tutto è avvenuto in modo molto veloce, ma per fortuna non ci sono feriti.

La barca, che si è danneggiata in modo molto grave, è stata portata in una zona sicura dal personale della Dmd service. I carabinieri e la guardia costiera stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, per capire cosa è accaduto. Secondo una prima ricostruzione l’incendio, e di conseguenza l’esplosione, è dovuto ad una fuoriuscita di carburante che è entrato in contatto con il motore ancora caldo. Per il momento è solo un’ipotesi. Nel porto di Ponza sono scattate tutte le misure di emergenza, è stato vietato il transito in entrata e in uscita fino al termine delle operazioni.