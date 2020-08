"Gentile cliente, sul suo traghetto c’era un positivo", si legge nella nota del 22 Agosto relativa alla presenza di un caso di coronavirus.

A bordo del traghetto Olbia-Civitavecchia della Grimaldi Lines del 14 Agosto ha viaggiato un positivo. Tuttavia la comunicazione ai passeggeri è arrivato solo il 22 Agosto scorso.

Positivo sul traghetto Olbia-Civitavecchia

“Gentile cliente, sul suo traghetto c’era un positivo, la invitiamo a monitorare le sue condizioni di salute“.

Questo il contenuto della mail ricevuta dai passeggeri del traghetto Oblia-Civitavecchia da parte di un sito di prenotazione di traghetti, in merito al viaggio della compagnia di navigazione Grimaldi Lines del 14 Agosto. Si legge come “l’importante comunicazione” sia inoltrata a nome del Ministero della Salute. A destare preoccupazione, le tempistiche della nota arrivata ben 8 giorni dopo i contatti avvenuti nel traghetto.

Nella nota si menzionano le misure da adottare “nei 14 giorni successivi alla data di esposizione”, come per esempio lavare frequentemente le mani, tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Infine l’invito ai passeggeri a un controllo alle proprie condizioni di salute. “Qualora si dovessero manifestare sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) telefonare immediatamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, e riferire la possibile esposizione che può aver avuto sul traghetto“.

Alcuni passeggeri hanno pensato si potesse trattare anche a un falso. Il Ministero della Salute ha confermato che “La mail è stata inviata a tutti i passeggeri del traghetto. I tempi sono dettati dal protocollo che si attiva appena la Asl di competenza ci avvisa e si riescono a tracciare gli spostamenti del positivo. Una misura precauzionale legata ai limitati movimenti del passeggero.”

