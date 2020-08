Si chiamava Irma Filomena Nanni: la foto del dito medio dimostra la sua apertura mentale e l'originalità che la caratterizzava in vita.

Un manifesto funebre ha presentato la foto della defunta mentre fa il dito medio. L’episodio è accaduto a Sapadarolo (Rimini). Questo particolare ha attirato l’attenzione di molti. La foto della signora 84enne, di nome Irma Filomena Nanni, che fa il brutto gesto sul suo necrologio, è divenuta immediatamente virale.

L’immagine è stata condivisa sulla pagina Facebook “Matti di Rimini” generando quasi 1.400 like. Il post è stato condiviso da 1.144 persone, strappando 179 commenti. Sul manifesto funebre è possibile leggere: “Addolorati danno il triste annuncio i figli Daniela, Monica, Luigi e Valter, i nipoti Yuri, Nadia, Nadir e Naser”.

Rimini, un manifesto funebre ‘bizzarro’

A scegliere l’immagine di Irma Filomena Nanni con tanto di dito medio alzato sono stati alcuni dei famigliari della donna: la figlia Daniela Mancini e i suoi figli.

Il manifesto funebre è stato affisso in diversi quartieri della cittadina. La donna è morta lo scorso 18 agosto. I funerali, per volontà della defunta, si sono tenuti in forma laica il 20 agosto scorso.





Perché proprio una foto del genere?

Ai media locali, figlia e nipoti hanno spiegato di aver scelto proprio questa foto, in quanto rispecchia maggiormente la personalità della signora Irma Filomena Nanni: aperta mentalmente e molto originale. La defunta riposerà presso il cimitero di San Maria in Cerreto, dove è sepolta anche l’altra figlia. I famigliari hanno precisato che anche per la lapide sarà scelta la stessa foto utilizzata sul manifesto funebre.