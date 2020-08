Tragedia in Calabria nel cosentino nella località di Cassano allo Jonio. Un aereo da turismo è precipitato. I due passeggeri sono morti carbonizzati.

Un aereo da turismo è precipitato nella località di Cassano allo Jonio in provincia di Cosenza. L’aereo ha poi preso fuoco e i due passeggeri a bordo, due vercellesi sono deceduti carbonizzati. La causa dell’incidente potrebbe essere un’avaria del motore. Sul posto i mezzi i di soccorso, ma purtroppo c’è stato poco da fare.

I due passeggeri erano già morti. Ancora non sono note le generalità delle vittime.

Aereo precipitato in Calabria: due morti

Il tragico incidente è avvenuto in Calabria intorno alle ore 11 del 26 agosto. L’aereo nell’impatto con il suolo ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto in contrada Murata nel territorio di Cassano allo Jonio in provincia di cosenza. Nonostante i mezzi di soccorso si fossero recati nel luogo dell’incidente poco dopo, per i due passeggeri c’è stato poco da fare.

I due sono morti carbonizzati. Le vittime sarebbero due sessantenni residenti in provincia di Vercelli, ma ancora non sono state rese note le loro generalità.

Secondo quanto riporta il corriere della Calabria l’aereo era partito da Sibari dove aveva fatto rifornimento. In seguito avrebbe fatto tappe fino a rientrare a Vercelli.

Non ha mancato infine di fare il cordoglio il sindaco di Cassano Giovanni Papari che a sua volta ha dichiarato: “Dalle poche, frammentarie notizie raccolte al momento, pare che i due signori sarebbero atterrati presso l’aviosuperficie Sibari fly la scorsa domenica.

Poi si sarebbero spostati presso alcuni amici di Rossano Corigliano. Stamattina la ripartenza. Dopo pochissimo che il piccolo aereo si è alzato in volo, lo schianto ed il conseguente incendio ha distrutto tutto. È una notizia terribile che colpisce profondamente ogni coscienza umana. Sono addolorato e costernato. Esprimo il cordoglio dell’intera città di Cassano. Alle famiglie ed agli amici delle povere vittime l’affetto, la solidarietà e l’abbraccio del sindaco, di tutta l’amministrazione comunale, di tutti i cittadini di Cassano Sibari”.