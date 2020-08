Le autorità sanitarie di Regione Lombardia hanno diffuso i dati relativi ai nuovi casi di coronavirus e alle vittime registrate nelle ultime 24 ore.

Ancora zero decessi in Lombardia, si apprende dal bilancio diffuso dalle autorità regionali, e 286 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Crescono anche i contagi a livello nazionale: 1.411, con un incremento di 44 unità rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Si registra un incremento di +30 tra dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, con una lieve diminuzione dei pazienti in terapia intensiva (-3) e un aumento dei ricoveri in altro reparto (+15, per un totale di 173 persone).

Stabili i decessi (16.857). Aumentano anche i tamponi effettuati (quasi 18mila, contro i 16.571 del giorno precedente). Dei 286 nuovi casi, 39 sono debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici.

“L’aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive” ha precisato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. “Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero.

Dei 289 casi positivi di oggi, il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall’estero“.





I dati per provincia

Milano: +136

Lodi: +2

Bergamo: +20

Mantova: +6

Brescia: +31

Monza e Brianza: +3

Como: +11

Pavia: +14

Cremona: +5

Sondrio: +1

Lecco: +7

Varese: +11

Non si registrano province a zero nuovi casi.

La provincia più colpita si conferma quella di Milano (+136 positivi), seguita da Bergamo (+20). Solo un nuovo contagio, invece, nella provincia di Sondrio e due in quella di Lodi.