Coronavirus, nuovo focolaio nel salernitano: la richiesta dell'Asl al sindaco Cariello.

Boom di contagi Covid in tutta Italia, Campania compresa. Un nuovo focolaio è stato riscontrato in un’azienda agricola di Eboli. Sono 24 i dipendenti positivi. La Asl di Salerno ha chiesto al primo cittadino, Massimo Cariello, la predisposizione di tutte le misure per salvaguardare la popolazione.

C’è stato l’intervento del personale Asl presso l’azienda agricola per l’effettuazione dello screening nei confronti del rimanente personale tramite l’effettuazione del tampone.

Covid in Campania: l’appello dell’Asl di Salerno

Intanto, l’Asl di Salerno ha ribadito l’appello riservato ai cittadini della regione Campania. L’appello in questione, valido fino al 31 agosto, raccomanda l’assoluta necessità, per chi torna dall’estero, di osservare l’isolamento domiciliare fiduciario per due settimane dal rientro, durante le ore dell’esito delle indagini di laboratorio attuate dall’Asl competente.

Nel caso in cui un soggetto non osservasse l’ordinanza in questione dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro. Le misure in questione servono per arginare quanto più possibile l’aumento di contagi, che in tutta Italia sta subendo un’impennata. Contagi questi che, in parte, sono dovuti da un’importazione dall’estero, a causa dei rientri di coloro che sono andati in vacanza fuori dall’Italia.





Coronavirus: risalgono i casi

Tornano a salire i contagi in Italia. Sono in tutto 1.367 i casi e 13 morti in 24 ore. Tuttavia, c’è anche da dire che i tamponi effettuati sono stati 93.529, un record da quando la pandemia è iniziata.

I ricoveri e le terapie intensive risultano essere stabili. Intanto, è iniziata la distribuzione di mascherine e gel presso le scuole. Inoltre, in data 28 agosto è previsto l’arrivo dei banchi monoposto.