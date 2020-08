A Palermo sono risultati positivi al covid 5 giovani, tra cui una ragazza incinta.

In questa fase di convivenza con il coronavirus in Italia, così come in gran parte del mondo, i soggetti maggiormente colpiti sono i giovani, a volte poco attenti al rispetto delle norme di prevenzione. Da Nord a Sud si registrano casi di ragazzi il cui tampone ha dato esito positivo e quanto avvenuto a Palermo è solo l’ulteriore conferma del fatto che l’eta media dei contagi si sia fortemente abbassata.

Nella serata di ieri, 26 agosto, 5 giovani si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Cervello della capoluogo siciliano e sono risultati tutti positivi al covid. Nello specifico due di loro sono asintomatici, mentre agli altri tre è stata diagnosticata la polmonite. Una di loro è incinta. Sono stati ricoverati e al momento sono in osservazione con gli operatori sanitari che hanno avviato il protocollo per il tracciamento e i test di tutti coloro che sono venuti a contatto con gli infetti.

Il trend dei nuovi positivi al coronavirus in Sicilia continua a crescere. Stando al bollettino della Protezione Civile del 26 agosto, sono 33 (+9 rispetto al giorno precedente). Nello specifico sono 12 i casi registrati a Catania, 4 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 4 a Trapani e 8 a Palermo tra i quali anche 3 migranti.





L’attenzione sull’isola è rivolta, oltre che alla movida, anche ai rientranti dalle vacanze all’estero. Allo scalo Falcone Borsellino di Palermo è risultata positiva una turista arrivata dalla Spagna e sottoposta al tampone. In questo momento negli scali siciliani i turisti che provengono da Malta, dalla Croazia, dalla Spagna e dalla Grecia, ritenute zone a rischio, sono sottoposti al tampone all’arrivo.