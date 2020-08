Morta donna per covid a Napoli, la 57enne era in buona salute e non presentava patologie.

È morta una donna di Fuorigrotta, Napoli, un’insegnate di 57 anni che era risultata positiva al covid-19 dopo essere stata portata in ospedale in preda a un collasso, la notte tra il 25 e il 26 agosto. Stando a quanto riportato dai medici, era in buona salute e non aveva nessun tipo di patologia pregressa.

È deceduta all’Ospedale del Mare, probabilmente a seguito delle complicazioni legate al Coronavirus.

Covid, morta donna 57enne a Napoli

Stando a quanto trapelato dal nosocomio campano, la donna aveva accusato sintomi influenzali già alla fine della scorsa settimana. Venerdì avrebbe avuto la febbre, ma questa sarebbe scesa grazie alla somministrazione di paracetamolo. Poi però le sue condizioni hanno registrato un peggioramento, con un forte abbassamento della pressione del sangue.

Tanto che martedì sera ha contattato il 118 per un collasso. Quando è arrivata l’ambulanza, dopo aver effettuato il triage, ha accompagnato la paziente all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Qui, a seguito di una ecografia cardiaca sarebbe emersa una probabile miocardite. Il personale è subito intervenuto per prestare i dovuti soccorsi, tuttavia la pressione è rimasta bassa. La donna quindi è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove le è stato fatto il tampone, come di prassi, per il ricovero.

Nel frattempo, la donna ha accusato un arresto cardiaco ed è stata subito soccorsa dai medici rianimatori.





Il risultato del tampone non ha potuto far altro che confermare i sospetti: positiva al coronavirus. La 57enne è stata dunque nuovamente trasferita, questa volta al Covid Center dell’Ospedale del Mare, nei posti letto specialistici.

Poco dopo il ricovero, però, è morta. A Napoli non si registrava un decesso legato al covid dallo scorso 17 luglio.