L'estate sta davvero finendo? Nell'attesa di capirlo, il weekend la Penisola sarà divisa in due: temporali al nord e caldo al sud. Ecco perché.

A partire da venerdì 28 agosto, il meteo dell’ultimo weekend d’estate sarà caratterizzato da temporali al nord e dal caldo al sud. È quanto annunciano gli esperti. In alcune regioni è prevista allerta meteo in attesa dei nubifragi della prossima settimana.

Meteo di fine estate: weekend con temporali

Nubi temporalesche si addenseranno già a partire da venerdì 28 agosto. È, infatti, prevista allerta in due regioni: Lombardia e Trentino Alto Adige, dove i rovesci potrebbero comportare il rischio di nubifragi. Nubi sparse nel resto del Settentrione, con una situazione destinata a peggiorare in alcune località come Torino, Milano, ma anche Vercelli e Bergamo.

Diversa la situazione nel resto del Paese. In particolare, al sud è prevista una nuova ondata di caldo: tutti al mare, quindi, grazie ai venti di scirocco. Al centro e al sud le temperature saranno molto calde, con picchi fra 30 e 35 gradi centigradi.

L’estate sta finendo?

Weekend “bipolare” nella Penisola. La prossima settimana, però, ci potrebbero essere novità. Gli esperti, infatti, individuano l’arrivo di temporali anche al sud.

La situazione, allora, potrebbe mutare molto. Potrebbero, infatti, seguire giorni variabili e freschi. Nei primi giorni di settembre è previsto un netto peggioramento. Si attende, infatti, un brusco calo delle temperature che potrebbero anticipare – per certi versi – l’arrivo dell’autunno. Eppure, gli esperti non voglio essere avventati.

I meteorologi avvertono: parlare di un’anticipazione dell’autunno è improprio. Anche in questo 2020 non mancheranno giornate settembrine ideali per gli ultimi bagni e le escursioni in montagna. Gli italiani possono stare tranquilli: l’estate tarderà a lasciare il Paese.