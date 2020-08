Si cerca una ragazzina di 12 anni dispersa nel lago di Como: la giovanissima, dopo essersi tuffata, non è più riemersa.

Una ragazzina di 12 anni era uscita a nuoto assieme alla madre nel lago di Como. Dopo essersi tuffata non è più tornata a riva. Al momento risulta dispersa. L’allarme è scattato alle 14:00 del 27 agosto. La madre della 12enne, seppur colta da una profonda disperazione, è riuscita salvarsi.

Nessuna traccia della figlia. Sul posto sono giunti i sommozzatori dei vigili del fuoco coadiuvati da altri subacquei volontari. Tutti si sono messi all’opera con la speranza di ritrovare la piccola ancora in vita.

Lago di Como, proseguono le ricerche

L’episodio drammatico si è verificato di fronte all’abitato di Abbadia Lariana, a poca distanza da Lecco. Le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e di altri subacquei volontari proseguono in maniera febbrile di fronte alla spiaggia del parco Ulisse Guzzi.

Morto 20enne nel lago Maggiore

Un ragazzo di 20 anni è morto nelle acque del lago Maggiore dopo essersi tuffato. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 23 agosto, all’altezza di Arona. Il giovane, secondo quanto riferito dai media, sarebbe annegato dinanzi agli amici, che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Si pensa che il giovane sia morto a causa di un malore. Secondo un’altra ipotesi, l’annegamento sarebbe stato causato, invece, dal fatto che non sapesse nuotare.