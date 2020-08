Scopriamo insieme il calendario del rientro in classe per tutti gli studenti di ogni Regione.

Il 14 Settembre è la data ufficiale indicata dal Ministero dell’Istruzione per la riapertura della scuola, ma il calendario del rientro in classe varia a seconda delle regioni. Come tutti gli anni, la data di inizio dell’anno scolastico può essere decisa dagli enti locali, a seconda delle esigenze del territorio.

Quest’anno il ritorno a scuola è molto più atteso del solito, anche se ci sono ancora tantissimi dubbi. Ogni Regione ha fatto le sue scelte, per questo è importante conoscere tutte le date di inizio dell’anno scolastico 2020-2021.

Calendario del rientro a scuola

Per quanto riguarda l’Alto Adige, la data scelta per tornare sui banchi è il 7 settembre, ovvero una settimana prima della data indicata dal ministero.

La provincia autonoma di Bolzano riaprirà le scuole lunedì 7 settembre, anche se quelle dell’infanzia a Trento anticiperanno al 3 settembre. In tutti gli istituti saranno applicate le norme anti-contagio, prima di tutto quella che nega l’ingresso a chi presenta una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Dovranno essere i genitori a misurarla. Anche la Lombardia ha scelto di ripartire il 7 settembre, ma solo per quanto riguarda le scuole dell’infanzia.

Tutti gli altri gradi dovranno aspettare il 14 settembre.





Sono solo queste due le regioni in cui le scuole partiranno prima della data indicata dal ministero dell’Istruzione. La Toscana ha scelto la data del 15 settembre, mentre il Friuli Venezia Giulia ha scelto il 16 settembre.

La maggior parte delle Regioni ha deciso di rientrare in classe il 14 settembre: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e Sicilia. In quest’ultima regione tutte le scuole che sono state scelte come sede dei seggi elettorali potranno decidere di spostare la data di apertura al 24 settembre. Il 22 settembre riapriranno le scuole in Sardegna, mentre il 24 settembre in Puglia e Calabria.