L'ex insegnante è in pensione dopo anni di precariato, ma recentemente ha ricevuto un'email in cui l'ex liceo afferma di averla assunta.

Paola Fortunati, ex insegnante di diritto di Massa Carrara all’età di 67 anni è stata assunta in ruolo dall’istituto in cui per anni ha svolto il suo lavoro come precaria, quando ormai era andata in pensione. La reazione dell’ex docente: “Mi sento beffata.

Mi dispiace molto per i giovani senza certezze per il loro futuro“.

Insegnante in pensione assunta a 67 anni

Un ex insegnante di diritto di Massa Carrara è ormai in pensione, ma all’età di 67 anni è stata ufficialmente assunta in ruolo dal suo vecchio istituto. Può sembrare uno scherzo, ma in realtà è proprio ciò che è accaduto a Paola Fortunati, professoressa che per anni ha lavorato come precaria e che ambiva al posto fisso, come molto docenti.

“Siamo lieti di annunciarle la nomina in ruolo“. Così recita l’email in cui il vecchio istituto annuncia alla ex docente l’assunzione in ruolo, nonostante da anni si trovi in pensione.





Futuro incerto

“Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera”.

Questa è la reazione piccata e delusa di Paola, che prosegue: “Le conseguenze? Oltre alla delusione personale c’è anche una questione economica perché la prof avrebbe ottenuto una meritata qualifica e un trattamento pensionistico differente“.

Una specie di legge del contrappasso per una donan che ha dedicato la sua vita allo studio delle leggi e del diritto, ritrovatasi poi danneggiata dalla sua stessa passione: “Un danno da “perdita di chance” questa la questione che fa più riflettere.

C’è una grande differenza tra la legge scritta e quella applicata dagli uomini”.