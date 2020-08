Volo Ryanair Londra-Pisa bloccato per caso sospetto di Covid.

Un volo Ryanair Londra-Pisa è stato fermato per un caso sospetto di Covid e sono scattate tutte le procedure di prevenzione per evitare un eventuale contagio. L’aereo è rimasto fermo sulla pista dell’aeroporto londinese di Stansted in quanto c’era la possibilità che un passeggero a bordo fosse contagiato.

Le procedure sono servite per evitare il possibile diffondersi del virus. Il video del controllo arrivato nell’aereo sta facendo il giro del web e mostra l’intervento degli agenti di polizia con le tute protettive.

Ryanair flight to Pisa. Suspected corona boi on board #Ryanair pic.twitter.com/kBqtYJYOXE — Jamie ‘The James’ Jane (@FionnMurphy10) August 26, 2020

Fermo volo Londra-Pisa

L’aereo non ha ricevuto l’autorizzazione al decollo perché un passeggero aveva ricevuto il messaggio dal servizio di tracciamento per la prevenzione del Coronavirus quando era ormai già salito a bordo, a pochi minuti dal decollo. Per questo è scattato l’allarme e sono arrivati gli agenti di polizia con le tute protettive, che hanno avviato tutte le procedure del caso, come ad esempio la santificazione dei sedili. La persona in questione è stata subito accompagnata in un’area specifica dell’aeroporto e messa in isolamento.





Sono stati attimi di grande paura per i passeggeri del volo della Ryanair, bloccati a causa di un sospetto caso di Covid. Prima del decollo, un passeggero ha ricevuto un messaggio dal servizio di tracciamento nel quale gli è stato comunicato della possibilità di contagio.

Sono immediatamente scattate le procedure di prevenzione per evitare la diffusione del contagio e l’aereo è decollato con quaranta minuti di ritardo. Gli altri passeggeri sono rimasti a bordo con la persona sospettata di essere contagiato per un tempo inferiore ai 10 minuti e con la mascherina. Nonostante questo l’attenzione negli aeroporti resta molto alta.