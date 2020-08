AffiliateWeek nasce come un evento online firmato Affiliate EXPO incentrato sulle affiliazioni online.

Da lunedì 19 a venerdì 29 ottobre 2020 si svolgerà a Roma l‘AffiliateWeek firmata Affiliate EXPO, una settimana di elevata formazione online incentrata sull’affiliate marketing. L’evento avrà una durata di circa trenta ore e permetterà l’accesso ad un prezzo modesto.

Saranno coinvolti più di venti esperti del settore, affermati sia sul panorama italiano che internazionale.

L’evento

La settimana online di Affiliate EXPO si presenta nella sua settimana edizione, stabilita per il 2020 ma rimandata a marzo 2021 a causa dell’inaspettato COVID-19. AffiliateWeek pone le sue origini dalla volontà di mantenere l’incontro annuale nonostante il coronavirus, in questo modo potranno essere garantiti gli aggiornamenti sui trend del mercato e i casi studio riportati dagli esperti.

L’evento è rivolto a media buyer, marketer, ecommerce manager, ceo, designer, copywriter e, più in generale, agli operatori nel mercato delle affiliazioni online.

Il programma e gli speaker

La giornata è suddivisa in 6 interventi, alcuni dei quali sono stati già programmati insieme ad alcuni relatori, notizie.it incluso. La durata è di circa un’ora, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Inoltre, durante l’evento sarà possibile effettuare delle domande tra i partecipanti e gli speaker, momento ritenuto fondamentale vista la natura dell’occasione.

Il costo

Il prezzo di base per tutto il mese di agosto corrisponde a 29€ per il biglietto Basic che esclude le registrazioni, oppure a 59€ per il biglietto Premium che include tutte le registrazioni degli interventi. Dopo il periodo stabilito, il costo aumenterà fino ad un ammontare di 99€ e 129€.

Entrambe le tipologie di biglietto prevedono un cashback del 100% sull’acquisto del biglietto di Affiliate EXPO 2021, dunque lo sconto applicato sarà pari al costo di AffiliateWeek.

Per chi, invece, avesse già comprato l’entrata per Affiliate EXPO 2020, rimandato al 2021, potrà partecipare gratuitamente a AffiliateWeek.

Infine, esclusivamente per i lettori di Notizie.it, sarà disponibile uno sconto del 10% sull’acquisto del biglietto a partire da settembre.

Cosa è Affiliate EXPO 2021

La terza edizione dell’evento italiano ideato per le affiliazioni online prende il nome di Affiliate EXPO 2021, il più importante del settore a livello nazionale.

Destinato a chi vuole evolversi professionalmente, conoscere i nuovi trend del mercato e nuovi partner, o a chi vuole entrare nel contesto delle affiliazioni.