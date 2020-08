Cervia, tampone dopo Ferragosto in discoteca: 91 positivi

91 positivi al Covid dopo una serata in discoteca a Cervia a Ferragosto.

Molti giovani hanno dovuto effettuare il tampone dopo aver trascorso il Ferragosto in discoteca a Cervia. Il locale in questione è Le Indie e i ragazzi sottoposti a tampone sono stati 1.350. Per il momento i positivi sono 91, di cui 48 provenienti da Ravenna, 22 da Forlì e 21 da Cesena, con un’età compresa tra i 16 e i 20 anni.

A comunicarlo è stata l’Ausl Romagna, sottolineando che non è sicuro che tutti i contagiati abbiano contratto il virus durante quella serata in discoteca. Tutti i giovani sono asintomatici e non essendo al corrente di avere il Covid hanno incontrato molte persone.

Cervia, tampone dopo Ferragosto

L’indagine è partita dopo una serata organizzata nella discoteca Le Indie a Ferragosto.

Dieci ragazzi che avevano partecipato sono risultati positivi, per questo l’Azienda sanitaria locale ha lanciato un appello, chiedendo a coloro che avevano partecipato di presentarsi a fare il tampone. Moltissimi hanno risposto all’appello e per il momento i positivi sono 91. “La Direzione delle Indie, è decisamente sorpresa dal modus operandi di Ausl Romagna che invece di avvisarci dell’accaduto e richiederci il numero telefonico dei partecipanti alla serata ha preferito informare prima i giornali, scatenando un immotivato panico mediatico.

Abbiamo dunque deciso, con questo messaggio, di informare con i nostri mezzi, tutti i partecipanti alla serata di ferragosto della nota diffusa dalla stessa Ausl Romagna” si legge in un comunicato della discoteca, che ha sottolineato di “non fermarsi ai titoli allarmistici di alcune testate gionalistiche“.

“Ausl Romagna comunica che negli ultimi giorni sono stati riscontrati una decina di positività al Covid-19 provenienti da diverse zone d’Italia. In comune questi ragazzi hanno la coincidenza di aver partecipato alla serata del 15 agosto alle Indie. Anche se l’indagine epidemiologica non consente di asserire con certezza che la circostanza in cui si sono verificati i contagi sia proprio quella serata, anche se questi ragazzi potrebbero aver contratto il virus ovunque (nel bar, in treno, nella spiaggia, in piazza o in una vacanza precedente all’estero) in via di massima precauzione, il dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna invita le persone che erano presenti a quella serata, ad effettuare un tampone gratuito, al fine di verificare l’eventuale positività al coronavirus” hanno scritto nel comunicato.