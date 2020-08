"Chi sceglie la scuola come lavoro si assume rischi professionali”. Sono le parole del biologo Enrico Bucci, docente dell’Università di Filadelfia.

Il tema del rientro a scuola è ormai prossimo e sempre più esperti stanno dicendo la loro al riguardo. Uno dei problemi più importanti è legato al rischio professionale dei docenti che lavorano all’interno delle scuole. Molti di loro hanno deciso di non rientrare a causa ad esempio di patologie pregresse come il cancro o malattie auto immuni.

Altri docenti però hanno semplicemente timore di iniziare.

A questo proposito il biologo Enrico Bucci ha parlato del grande valore del rischio professionale che caratterizza anche altre categorie come gli infermieri o ancora i poliziotti: “Chi sceglie la scuola come lavoro si assume rischi professionali legati alla circolazione di malattie infettive. E’ quello che fanno con altri tipi di rischi i pompieri, gli infermieri, i poliziotti, ma anche i metalmeccanici e altri.

Se qualcuno cerca il rischio zero, si licenzi”. Parole che sono un monito ed un invito ai docenti a fare la loro parte.





Coronavirus Bucci, i docenti si assumano i rischi

La polemica del biologo Enrico Bucci, docente alla Temple University di Filadelfia negli Usa, si inserisce nella polemica più ampia vale a dire la ripresa delle scuole tra qualche settimana.

Un invito ai docenti di assumersi i rischi legati alla professione, ma anche a tutti noi a fare ciascuno la propria parte per combattere la pandemia. “Tutti dobbiamo fare la nostra parte: i test sierologici prima della riapertura, servono anche per identificare potenziali positivi, con infezione in corso. Non li rifiutate, se davvero avete a cuore la sicurezza della salute vostra e degli altri”.

Infine alcuni accorgimenti per i docenti: “Disinfettare la cattedra regolarmente.

Pensare a fornirli di microfono per evitare che parlino ad alta voce (con la mascherina non è facile e senza si spargono goccioline). Ovviamente i microfoni vanno disinfettati”.