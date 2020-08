La 28enne è stata investita due volte ed è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Boggiovara, in provincia di Modena.

È ricoverata in gravi condizioni la 28enne di Carpi investita due volte in soli dieci minuti a Modena, intorno alle ore 8 del 28 agosto 2020. Il primo incidente è avvenuto mentre la giovane si stava muovendo a piedi, mentre quando è stata travolta per la seconda volta era in sella a una bici con pedalata assistita.

La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Modena, 28enne investita due volte

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la 28enne è stata prima investita da un 72enne modenese alla guida di una Fiat 500 che stava percorrendo via Costa. Si sarebbe trattato di un impatto lieve contro lo specchietto retrovisore laterale e la ragazza si sarebbe allontanata da sola, senza bisogno di cure mediche nonostante l’intervento dell’Infortunistica.

Il conducente dell’auto si sarebbe comunque fermato a prestare soccorso, aiutato da un testimone oculare.





Pochi minuti più tardi, la ragazza è stata investita per la seconda volta mentre si stava immettendo su via Santi con la sua bici a pedalata assistita.

L’impatto, questa volta, è stato con una Volkswagen Polo guidata da un 36enne a velocità moderata. La 28enne avrebbe colpito la fiancata dell’auto e sarebbe caduta a terra ferita. Anche in questo caso, il conducente si è fermato a prestare soccorso, allertando i sanitari del 118 e la polizia. La giovane è stata quindi portata per accertamenti all’ospedale di Boggiovara, in provincia di Modena, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni.