Un ristorante ha applicato 50 centesimi di sconto e il giornalista del Wall Street Journal ha raccontato la vicenda su Twitter

Eric Sylvers, corrispondente in Italia del Wall Street Journal, ha di recente pubblicato su Twitter la foto della ricevuta di un ristorante ligure. Il motivo? Il ristorante in questione ha deciso di applicare uno sconto di 50 centesimi.

50 centesimi di sconto

“Benvenuti in Liguria! Un meraviglioso e generoso sconto in un ristorante ligure“. È questo il commento sarcastico di Eric Sylvers, corrispondente a Milano del Wall Street Journal, a corredo di uno scatto che mostra il conto di un ristorante, non specificato, in Liguria. Una vicenda che sembra aver particolarmente colpito l’uomo ,tanto da volerla condividere su Twitter.

Dallo scatto mostrato dal corrispondente del Wall Street Journal si vede che il totale del conto segna 295,50 euro, ma il 50 dei centesimi è sbarrato.

Uno sconto, quindi, di 50 centesimi, che non ha particolarmente soddisfatto il giornalista. Non a caso l’uomo ha deciso di rendere nota la vicenda tramite social, con tanto di commento. Un post che non è passato di certo inosservato, con molti che hanno criticato la scelta di divulgare tale vicenda. Dall’altro canto, invece, vi sono altri che sono d’accordo con lui. Ma non solo, rispondendo ad un utente il giornalista del Wall Street Journal ha rincarato la dose scrivendo: “Da turista hai spesso la sensazione che la tua presenza non è proprio gradita“.