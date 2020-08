Un 15enne di Sondrio che cercava lavoro è caduto da bici: ora si trova ricoverato a Bergamo in gravi condizioni.

Un 15enne di Sondrio è caduto in bici mentre cercava lavoro ed è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’elisoccorso ha trasferito in codice rosso in ospedale il giovane in gravi condizioni, rilevando fratture multiple al braccio, gomito e al femore.

Secondo alcuni testimoni, il ragazzo stava percorrendo un tratto di strada molto ripido, ma ancora non è chiara la dinamica dell’incidente.

Caduto da bici: 15enne di Sondrio ricoverato

Assane F., 15enne di Albosaggia, in provincia di Sondrio è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo esser caduto dalla sua bici.

Il giovane era in sella alla sua bici e nella giornata di mercoledì 26 agosto si stava recando in un locale per sostenere un collloquio di lavoro, ma nel tragitto avrebbe impattato con la strada, rimanendo gravemente ferito.

Non è in pericolo di vita, ma l’elisoccorso lo ha subito trasferito a Bergamo, dove i medici hanno rilevato fratture multiple al gomito, femore e braccio.





Aiuto per la famiglia

Il 15enne voleva solo cercare lavoro per aiutare la sua famiglia in difficoltà, e avrebbe dovuto sostenere un colloquio in un locale della zona come aprrendista barista.

Secondo quanto riportano alcuni testimoni che hanno assitito alla scena, pare che Assane stesse attraversando a gran velocità un tratto di strada molto ripido. Tuttavia, sarà da stabilire con certezza se la velocità abbia effettivamente causato la caduta.